في مباراةٍ ودّية تحضيرية: المنتخب الجزائري يُحقّق تعادلا مثيرا وصعبا أمام منتخب مصر

حقّق المنتخب الجزائري لكرة القدم أمسية هذا الإثنين 16 أكتوبر، تعادلا صعبا ومثيرا في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب مصر بملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات..

وعرف اللّقاء بين الأشقاء منتخبي الجزائر ومصر، حضورا جماهيريا غفيرا رغم طبيعته الودّية، وفي شوط أول كانت بدايته جزائرية، فيما كان الصراع كبيرا على الكرة في وسط الميدان، قبل أن يقوم حكم المباراة بطرد لاعب منتخب مصر “محمد هاني” عند الدقيقة 40، بعد تدخله الخطير على اللاعب “احمد توبة”، إلا أن عزيمة وإصرار الفراعنة فاجأت دفاع المنتخب الجزائري بهدف أوّل، أشعل مدرجات الجماهير المصرية.

ومع بداية الشوط الثاني، قام مدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي”، بعدة تغييرات في خط الوسط والهجوم، أين تمكّن الهداف التاريخي للمنتخب” إسلام سليماني” بتسجيل هدف التعادل في الرمق الأخير من عمر اللّقاء (د 90+4)، مستغلا العرضية المحكمة من طرف الظهير الأيمن المتألق “يوسف عطال”، في مواجهة انتهت بتعادل مثير وصعب لكلا الفريقين، والتي تعود بالفائدة لكلا المدرّبين قبل شهرين عن انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

سيدعلي.ه‍

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