في لقاء جمع أبو الغيط بوزير الخارجية الفلسطيني: الجامعة العربية تباشر تنفيذ قرارات قمة الجزائر

14 نوفمبر، 2022

باشرت الجامعة العربية في تنفيذ قرارات القمة العربية التي انعقدت في الفاتح من نوفمبر بالجزائر في دورتها 31 ، والمتعلقة بالشأن الفلسطيني ، حيث بحثت عددا من الآليات التي تضمن وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن اللقاء تناول كيفية متابعة تنفيذ القرارات العربية التي تم اتخاذها في قمة الجزائر والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث بحث الطرفان عدداً من الآليات التي تضمن وضع هذه القرارات موضع التنفيذ وأوضح رشدي أن قمة الجزائر كانت قد أقرت تأسيس لجنة وزارية لدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونيل المزيد من الاعترافات، وعقد مؤتمر دولي للسلام والحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً دبلوماسياً مكثفاً بغية ترجمة هذه الأهداف إلى آليات وخطط عمل تنفيذية.

يذكر أنه في أعقاب 15 سنة من الانقسام وقعت في “قصر الأمم ” بالعاصمة شهر أكتوبر الفصائل الفلسطينية، على وثيقة “إعلان الجزائر”، وفي قراءة لاهم بنود الاتفاقية تلتزم هذه الفصائل بموجب هذه الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لوضع حد للانشقاق الذي يمزق الصف الفلسطيني مما يتيح اقامة برلمان للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، يشار إلى أنه شارك 14 فصيلا فلسطينيا في هذا الاجتماع الذي جرى برعاية الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك حركتا فتح وحماس.

وفد اتبعت الجزائر مبادرة” لم الشمل الفلسطيني ” بإعادة القضية الفلسطينية الى واجهة الملفات العربية وتصدرها أجندة القمة العربية في دورتها 31 .

 

فايزة سايح

14 نوفمبر، 2022

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