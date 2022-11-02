في كلمة لممثل مملكة البحرين ..قمة الجزائر .. إدراك للمخاطر والتحديات التي تُحيط بالعالم العربي

في كلمة لممثل مملكة البحرين ..قمة الجزائر .. إدراك للمخاطر والتحديات التي تُحيط بالعالم العربي

قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك البحرين محمد بن عيسى بن خليفة، إن اجتماع القادة العرب اليوم بمناسبة انعقاد القمة العربية بالجزائر، هو بمثابة إدراك للتحديات والمخاطر التي تُحيط بالعالم العربي.

وأوضح الشيخ محمد بن مبارك، في كلمة لملك البحرين قرأها نيابة عنه، أن “مشاكل الغذاء والمياه والطاقة والأمن السيبراني تفرض علينا مزيدا من التكاتف والتنسيق”.

وأشاد المتحدث ذاته بإعلان الجزائر الذي انبثق عن مسار طويل من الحوار برعاية جزائرية وتكلل بتوحيد الفصائل الفلسطينية، متمنيا التوفيق لأشغال هذه القمة في الخروج بقرارات لصالح الأمة العربية

ونقل الشيخ محمد بن مبارك تحيات الملك محمد بن عيسى آل خليفة للقادة العرب، كما أعرب عن تهانيه الخالصة للجزائر وشعبها في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

ف.س

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