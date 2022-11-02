في كلمة ألقاها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان السودان ترافع من اجل اعتماد مشروع الاكتفاء الذاتي العربي

2 نوفمبر، 2022

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن الوضع الحالي الذي يشهده العالم يُحتّم على الدول العربية اعتماد مشروع الاكتفاء الذاتي.

وتمنى عبد الفتاح البرهان، أن تصب مخرجات القمة العربية في تأسيس هيئات وشراكات تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي العربي.

ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني، القادة العرب إلى توحيد الجهود ودعم دولة السودان لتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وتشكيل حكومة مدنية تمثل مختلف أطياف الدولة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال عبد الفتاح البرهان، إن الحل يكمن في ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقيام دولة فلسطين وفقا لحدود 1967.

وثمّن المتحدث ذاته، “جهود الأشقاء والأصدقاء والمانحين الذين وقفوا مع السودان في منحة الفيضانات في الفترة الأخيرة”

كما شكر البرهان الرئيس تبون على المبادرة التي رعتها الجزائر في توحيد الفصائل الفلسطينيةـ مُشيدا بتنظيم منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك.

.ف.س

2 نوفمبر، 2022

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