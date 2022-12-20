في قطاع السياحة…الجزائر وتنزانيا تستعرضان سبل تعزيز التعاون

استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، مع سفير تنزانيا بالجزائر، جاكوب جيديون كينغو، سبل تطوير وترقية علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء الى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين على ضرورة “الارتقاء بها، لاسيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية من خلال وضع اطار من شأنه تجسيد كل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير إلى تنزانيا، شهر أكتوبر الفارط، للمشاركة في أشغال الدورة الـ 65 للجنة افريقيا للمنظمة العالمية للسياحة”.

كما أكد الجانبان يضيف البيان، “استعدادهما لتكثيف الجهود من أجل تعزيز مكانة افريقيا في سوق السياحة العالمي”.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على ضرورة “الترويج للوجهتين من خلال المشاركة في مختلف التظاهرات والمهرجانات المنظمة في كلا البلدين”.

ف.س

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