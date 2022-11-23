في عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم: خارطة طريق لتطوير فرع الهيدروجين

23 نوفمبر، 2022

 

استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر، حيث ترمي لاسيما إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون لبلادنا.

و جاء في بيان للحكومة أن خارطة الطريق هذه تشمل عدة محاور تشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.
وأوضح بيان الحكومة أيضا ان هذه الخارطة تتيح للفاعلين الوطنيين والدوليين الحصول على الرؤية الضرورية فيما يخص السياسات والتنظيمات والتدابير التحفيزية والمشجعة التي ستعتمدها السلطات العمومية من أجل نشر فرع الهيدروجين في بلادنا.

يذكر أنه ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات عديدة من بينها ملف يخص قطاع الطاقة.

فايزة .س

23 نوفمبر، 2022

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