في ظل شح الأمطار…برنامج استعجالي لتوزيع مياه الشرب في رمضان 

15 يناير، 2023

كشف وزير الاشغال العمومية والري والمنشٱت القاعدية، لخضر رخروخ، عن اعداد برنامج استعجالي تحسبا لشهر رمضان في ظل شح الأمطار.

وطمأن رخروخ في كلمة له على هامش اجتماعه مع إطارات الموارد المائية صباح اليوم، المواطنين بتوفر المياه بصفة منتظمة خلا الشهر الفضيل

وكشف ذات المتحدث، إن نسبة امتلاء السدود تراجعت بنسبة 5 بالمائة، مؤكدا أن القطاع سيكثف من العمليات التحسيسية للمواطنين قصد الحفاظ على الماء الشروب.

وفي إطار الاجراءات الاحترازية كشف وزير الاشغال العمومية، عن الشروع في إحصاء كل الأبار عبر مختلف الوطن وتفعيل شرطة المياه و محاربة الحفر العشوائي للآبار.

كما ذكر نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية أمر بتفعيل دور شرطة المياه في محاربة الاستعمال العشوائي كونها ثروة وتجنبا لحدوث أزمة.

ليديا كبيش

15 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

الوزارة الأولى: المتابعة القضائية لكل من ينتحل صفة الوزير الأول على مواقع التواصل الاجتماعي

30 أغسطس، 2021

إدانة محمد زيطوط وأمير بوخرص المدعو “أمير دي زاد” بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا

3 يناير، 2023

سماع أزيد من 90 شخص مشتبه فيهم في قتل الشاب جمال بن سماعيل

23 أغسطس، 2021

ممثل جبهة البوليساريو يلفت إنتباه المدير العام لقسم المغرب العربي وافريقيا والشرق الأوسط الإسباني الى موجات القمع الوحشي بالمناطق المحتلة

4 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: