في ظل شح الأمطار…برنامج استعجالي لتوزيع مياه الشرب في رمضان

في ظل شح الأمطار…برنامج استعجالي لتوزيع مياه الشرب في رمضان

كشف وزير الاشغال العمومية والري والمنشٱت القاعدية، لخضر رخروخ، عن اعداد برنامج استعجالي تحسبا لشهر رمضان في ظل شح الأمطار.

وطمأن رخروخ في كلمة له على هامش اجتماعه مع إطارات الموارد المائية صباح اليوم، المواطنين بتوفر المياه بصفة منتظمة خلا الشهر الفضيل

وكشف ذات المتحدث، إن نسبة امتلاء السدود تراجعت بنسبة 5 بالمائة، مؤكدا أن القطاع سيكثف من العمليات التحسيسية للمواطنين قصد الحفاظ على الماء الشروب.

وفي إطار الاجراءات الاحترازية كشف وزير الاشغال العمومية، عن الشروع في إحصاء كل الأبار عبر مختلف الوطن وتفعيل شرطة المياه و محاربة الحفر العشوائي للآبار.

كما ذكر نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية أمر بتفعيل دور شرطة المياه في محاربة الاستعمال العشوائي كونها ثروة وتجنبا لحدوث أزمة.

ليديا كبيش

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