في طبعتها ال16… “أريدُ” تذكر الصحفيين بآخر الآجال لتقديم ترشيحاتهم لمسابقة “نجمة الإعلام”

دعت ” أريد” في بيان لها، الصحفيين الذين أكملوا أعمالهم والراغبين في المشاركة في مسابقة “نجمة الإعلام 2023” إلى تقديم أو إيداع ترشيحاتهم وذلك قبل يوم الخميس 24 اوت على الساعة الخامسة مساءً.

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “أريد” طريقة ترشح مبتكرة، من خلال فتح منصة مخصصة والتي يُمكن من خلالها إيداع أعمالهم، حيث بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطين http://ore.do/media-star-participation و https://mediastar.ooredoo.dz ، شرط أن لا يتجاوز حجم ملف الترشح اكثر من 80 ميغا اوكتي، و من ثم ملئ الاستمارة و تحميل الوثائق اللازمة، و المتمثلة في، صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي (تسجيلات صوتية و الفيديو).

كما أفادت “أريد”، أنه بإمكان المترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني Rpubliques@ooredoo.dz، كما يُمكنهم كذلك إيداع أعمالهم في مختلف مقرات “اريد” المتواجدة في كل من، المقر المركزي: 66، شارع أولاد فايت، الشراقة، الجزائر العاصمة، و منطقة الغرب من خلال المديرية الجهوية لـ”اريد” : تعاونية ابن سينا، تجزئة رقم 137-(Point du Jour) وهران، و كذا منطقة الشرق من خلال المديرية الجهوية Ooredoo في المنطقة الصناعية بالما Palma، قسنطينة.

و فيما يخص المترشحين الذين يشتغلون خارج ولايات الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، فقالت “أريد” انه بإمكانهم أيضا إيداع أعمالهم على مستوى فضاءاتها.

المسابقة مفتوحة باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية

تجدر الإشارة أن مسابقة “نجمة الإعلام” مفتوحة للأعمال باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية التي نُشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين الاثنين 12 سبتمبر 2022 والخميس 24 اوت 2023.

الرقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق

و يستوجب أن تتناول أعمال هذه المسابقة الموضوع الرئيسي ″ الرّقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق “، والذي يتطرق لاسيما إلى المواضيع الثانوية و المتمثلة في، أثر الرّقمنة على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، أثر الرّقمنة على التطور البيئي في الجزائر، رقمنة الإجراءات والوثائق الادارية في الجزائر، المؤسسات التكنولوجية الناشئة والرّقمنة في الجزائر، الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية، المصادقة والتوقيع الالكتروني، و كذا خلق المحتوى الرقمي المحلي ووسيلة البث.

و في الأخير، وضعت “أريد” البريد الإلكتروني الخاص بدائرة العلاقات العامة rpubliques@ooredoo.dz تحت تصرّف الصحفيين، لمزيد من المعلومات حول هذه المسابقة.

شرف الدين عبد النور

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