في طبعتها التاسعة: جازي تنظم حملة للتبرع بالدم

23 نوفمبر، 2022

نظمت جازي يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري الطبعة التاسعة من حملة التبرع بالدم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم والمجلس الشعبي لبلدية الدار البيضاء وجمعية مؤسسة الجزائر المتحدة.

وقد احتضنت الساحة المركزية لبلدية الدار البيضاء، وقد رفعت هذه الطبعة التاسعة شعار “بتبرع واحد، أنقذ ثلاثة أرواح”كما جرت فعاليات هذه الحملة على مستوى المقرات المختلفة لجازي وكذلك على مستوى مقرات الصندوق الوطني للاستثمار بالإضافة إلى الساحة المركزية لمدينة الدار البيضاء حيث تم تجهيز مكان خاص من أجل هذه المناسبة.وللاشارة فمنذ انطلاق الطبعة الأولى لحملة التبرع بالدم في عام 2012 ، شاركت جازي في جمع مئات الأكياس من الدم من أجل المساهمة في تموين البنك الوطني للدم مما يبرز تضامنها مع المرضى وجميع المحتاجين للدم المتواجدين في مختلف المستشفيات في جميع أنحاء البلاد .

فايزة.س

23 نوفمبر، 2022

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