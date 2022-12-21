في شهر نوفمبر…الجزائر تتصدر التصنيف العالمي للشبكة العالمية لريادة الأعمال

تمكنت الجزائر خلال هذا الأسبوع من تحصيل المرتبة الأولى عالميا في تصنيف ترتيب الشبكة العالمية الأولى لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network.

التتويج جاء بعد النشاطات والأحداث المنظمة في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال المسجلة خلال سنة 2022، خاصة في الأسبوع المقاولاتي في شهر نوفمبر من السنة الجارية، بواقع 2187 نشاط.

وحسب بيان لوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فإن الديناميكية التي يعرفها النظام البيئي للمقاولاتية والابتكار مكنت الجزائر من تبوء المرتبة الأولى عالميا، خاصة بعد الدورات التكوينية التي قادتها مسرعة المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور في الأسابيع الماضية في جامعات الوطن، حيث شملت حوالي 110.000 طالب جزائري، والذين بدورهم نظموا عددا من الدورات والبرامج الجهوية بداعي الترويج للمفاهيم المقاولاتية وتحرير الطاقات الإبداعية في ريادة الأعمال.

هذا وحسب ذات المصدر، فإن الوزارة الوصية تسعى من خلال هذه المبادرات المتنامية في كل جهات الوطن، ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة، كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

ف.س

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