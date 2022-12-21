في شهر نوفمبر…الجزائر تتصدر التصنيف العالمي للشبكة العالمية لريادة الأعمال

21 ديسمبر، 2022

تمكنت الجزائر خلال هذا الأسبوع من تحصيل المرتبة الأولى عالميا في تصنيف ترتيب الشبكة العالمية الأولى لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Network.

التتويج جاء بعد النشاطات والأحداث المنظمة في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال المسجلة خلال سنة 2022، خاصة في الأسبوع المقاولاتي في شهر نوفمبر من السنة الجارية، بواقع 2187 نشاط.

وحسب بيان لوزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، فإن الديناميكية التي يعرفها النظام البيئي للمقاولاتية والابتكار مكنت الجزائر من تبوء المرتبة الأولى عالميا، خاصة بعد الدورات التكوينية التي قادتها مسرعة المؤسسات الناشئة ألجيريا فانتور في الأسابيع الماضية في جامعات الوطن، حيث شملت حوالي 110.000 طالب جزائري، والذين بدورهم نظموا عددا من الدورات والبرامج الجهوية بداعي الترويج للمفاهيم المقاولاتية وتحرير الطاقات الإبداعية في ريادة الأعمال.

هذا وحسب ذات المصدر، فإن الوزارة الوصية تسعى من خلال هذه المبادرات المتنامية في كل جهات الوطن، ترسيخ روح المبادرة وتكثيف العمل على مستوى النخب العلمية والطاقات الشابة، كما تهدف إلى الترويج للآليات والإجراءات التحفيزية لصالح حاملي المشاريع المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

ف.س

21 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

المنتدى الشباني العالمي يدعو لوضع حد للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية

28 نوفمبر، 2021

العمال بصوت واحد ….عليكم بمحاسبة القضاة أولا

3 مايو، 2019

وفاة 31 شخص وإصابة 1499 آخرين بسبب حوادث المرور خلال أسبوع

14 سبتمبر، 2021

 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُعزي عائلة المرحوم العميد بلحاج مولود

23 مارس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: