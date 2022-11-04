في شهادة غير مسبوقة من إعلامية مغربية: “قمّة الجزائر نجحت والمغرب يغطي على فشله بالتضليل”

4 نوفمبر، 2022

قالت الإعلامية المغربية شامة درشول وهي في ذات الوقت مختصة وخبيرة في استراتيجيات القوة الناعمة، ان الجزائر نجحت في تمرير اجندتها في القمة العربية، بينما فشل المغرب فشلا ذريعا ، وتعد هذه التصريحات شهادة مغربية هي الأولى من نوعها بخصوص نجاح القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري

وأضافت الإعلامية المغربية أن من يقول بأن الجزائر فشلت في الخروج من عزلتها عربيا هو بائع الوهم.

الخبيرة في استراتيجيات القوة الناعمة، أبرزت ذكاء الجزائر في التعامل مع ملفات الخلاف وتمكنها من ارضاء جميع الأطراف.

الخبيرة قالت أيضا ان الجزائر نجحت في الحفاظ على علاقتها مع الجميع بما في ذلك تركيا وإيران. درشول ترى أن مبادرة إعلان الجزائر خارطة طريق جزائرية جديدة ، وخلصت شامة الدرشول إلى أن المغرب يغطي على فشله بالتضليل.

فايزة سايح

4 نوفمبر، 2022

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