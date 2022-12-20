في ذكرى رحيل سيمون بوليفار..السفير الفنزويلي بالجزائر يؤكد دعم بلاده للشعب الصحراوي

كد سفير دولة فنزيلا بالجزائر خوان باوتيستا أرياس بالاسيو، دعم ومساندة بلاده للشعب الصحراوي، وذلك خلال احتفال السفارة الفنزويلية بالذكرى الـ192 لرحيل الشخصية التاريخية والمكافحة سيمون بوليفار، الذي كان له الدور البارز في تحرر العديد من دول أمريكا اللاتينية.

وقد تم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بالعاصمة الجزائرية تخليدا لذكرى هذا الزعيم المكافح، من قبل مجموعة من السفراء المعتمدين بالجزائر من بينهم السفير الصحراوي عبد القادر الطالب عمر وسفيرا كوبا والبيرو.

وذكر السفير الفنزويلي بهذه المناسبة بالدور الذي لعبته هذه الشخصية كرمز للتحرر، مشيرا إلى مجموعة دول أمريكا اللاتينية التي تحررت في ظل قيادته منها فنزويلا، كولومبيا، بوليفيا، الإكوادور، البيرو وبنما.

وأكد خوان باوتيستا أرياس بالاسيو، أن مسار التحرر الذي آمن به سيمون بوليفار ستبقى فنزويلا متمسكة به في الدفاع عن القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار حان حلها على أساس تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وكذلك القضية الفلسطينية.

فايزة سايح

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