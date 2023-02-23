في ذكرى تأميم المحروقات: الوزير الأول يدشن مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 52 لتأميم المحروقات وتكريس السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية بحاسي مسعود.

وتجرى هذه الإحتفالات المخلدة لذكرى الـ 52 لتأميم المحروقات وتكريس السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، على مستوى مراكز معالجة البترول الخام بحاسي قطارة.

وبالمناسبة، قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتدشين مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة بالمحيط الجنوبي بحاسي مسعود، الذي يختص بمعالجة البترول الخام بقدرة انتاجية 60 ألف برميل من النفط و4,3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

وأكد الوزير الأول، أن قرار تأميم المحروقات التاريخي قد سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية. كما أشاد بالإنجازات المحققة في قطاع المحروقات والتي كانت جد ايجابية.

وأبرز الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بأن الجزائر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة مكنتها من تبوأ مكانة مرموقة في هذا المجال. وأردف بالقول: “الجزائر قد برهنت في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة على دورها المركزي في الوفاء بالتزاماتها من أجل إمداد الأسواق العالمية بالطاقة”.

ش.ن

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