في ختام زيارته التفقدية لولاية ميلة… علي عون يدشّن المؤسسة الصيدلانية لإنتاج المستلزمات الطبية BMDT

قام اليوم، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، في ختام زيارته الميدانية التفقدية لولاية ميلة، بتدشين المؤسسة الصيدلانية لانتاج المستلزمات الطبية BMDT والمتخصصة في كواشف التشخيص المخبرية بنمط انتاج كامل full process، بطاقة اجمالية مقدرة ب60.000 وحدة سنويا، حسبما أورده بيان وزارة الصناعة.

و بعد دخول هذا المخبر حيز الاستغلال منذ سنتين، تمكّن من الحصول على شهادات المطابقة ISO 9001 و ISO 13485، و القيام ببعض عمليات التصدير نحو الاسواق الاجنبية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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