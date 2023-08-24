في ختام زيارته التفقدية لولاية ميلة… علي عون يدشّن المؤسسة الصيدلانية لإنتاج المستلزمات الطبية BMDT

24 أغسطس، 2023

قام اليوم، وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، في ختام زيارته الميدانية التفقدية لولاية ميلة، بتدشين المؤسسة الصيدلانية لانتاج المستلزمات الطبية BMDT والمتخصصة في كواشف التشخيص المخبرية بنمط انتاج كامل full process، بطاقة اجمالية مقدرة ب60.000 وحدة سنويا، حسبما أورده بيان وزارة الصناعة.

و بعد دخول هذا المخبر حيز الاستغلال منذ سنتين، تمكّن من الحصول على شهادات المطابقة ISO 9001 و ISO 13485، و القيام ببعض عمليات التصدير نحو الاسواق الاجنبية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

24 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الشؤون الخارجية: استحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية

وزارة الشؤون الخارجية: استحداث لجنة اقتصادية مشتركة جزائرية-يابانية

27 يوليو، 2023

الرئيس الصحراوي: مهمة المبعوث الأممي الجديد يجب أن تركز على تنظيم استفتاء لتقرير المصير

18 أكتوبر، 2021

المحكمة الدستورية توقع اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا

17 يناير، 2023

حكار يؤكد: مكانة المجمّع النفطي الجزائري تعززت في الأسواق العالمية

20 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: