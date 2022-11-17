في ختام أشغال فعاليات المجتمع المدني..دعوات لتكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات

اختتمت أشغال جلسات فعاليات المجتمع المدني الأربعاء، بالتأكيد على ضرورة تكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات من خلال وضع مؤشرات للنجاعة .

حث البيان الختامي الصادر عن المرصد الوطني للمجتمع المدني عقب اختتام الأشغال بضرورة السعي الى تكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات ضمن مسار أخلقة الحياة العامة.

ودعا البيان إلى مراجعة آليات وكيفيات التمويل، لا سيما فيما يخص الإعانات المركزية والمحلية، من خلال اعتماد مؤشرات للنجاعة، بما يسمح بمرافقة ودعم الجمعيات وكذا حمايتها من كل أشكال المساومة أو الإقصاء.

كما حث بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني على مواصلة المضي قدما في تجسيد مسار تعزيز وعصرنة الخدمة العمومية عبر تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الإدارية، والرقي بها إلى مستوى تطلعات وطموحات مواطنينا.

وأكد البيان الختامي على تبني نُهُج تشاركية وتشاورية على المستويين الوطني والمحلي، عبر وضع هموم وانشغالات المواطن في صلب الأولويات، والاستفادة من الدروس والتجربة الناجحة لتنمية مناطق الظل.

وجاء في البيان الختامي المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه من الضروري العمل على مأسسة العمل التطوعي والتضامني كقيمة اجتماعية لتحقيق المنفعة العمومية والصالح العام، بالشكل الذي يحدد حقوق وواجبات المتطوع، ويسمح له بالمشاركة في تسيير الأزمات وتعبئة الإمكانيات الضرورية في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة.

من جهة اخرى فعاليات المجتمع المدني في ختام اشغالها الى السعي إلى تأطير إشراك الجالية في الخارج في القضايا الوطنية والعمل على تطوير مساهمتها في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني وإدماجها في منظومة التنمية الوطنية وتطوير الإعلام والتواصل معها.

فايزة.س

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