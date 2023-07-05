في حصيلته الأسبوعية… الجيش الوطني الشعبي يوقف 300 شخص في إطار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

5 يوليو، 2023
وزارة الدفاع الوطني: إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية، بكل من تمنراست وإن قزام وإن أميناس، 300 شخص وضبطت 17 مركبة و 137 مولدا كهربائيا و 80 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت مفارز الجيش خلال نفس العملية، 04 أجهزة للكشف عن المعادن و 07,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل لذات الغرض، يفيد البيان.

شرف الدين عبد النور

5 يوليو، 2023

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