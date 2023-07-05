الرئيسية/الأولى/ في حصيلته الأسبوعية… الجيش الوطني الشعبي يوقف 300 شخص في إطار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

في حصيلته الأسبوعية… الجيش الوطني الشعبي يوقف 300 شخص في إطار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه