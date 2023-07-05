في حصيلته الأسبوعية… الجيش الوطني الشعبي يوقف 300 شخص في إطار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية، بكل من تمنراست وإن قزام وإن أميناس، 300 شخص وضبطت 17 مركبة و 137 مولدا كهربائيا و 80 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.
كما ضبطت مفارز الجيش خلال نفس العملية، 04 أجهزة للكشف عن المعادن و 07,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل لذات الغرض، يفيد البيان.
شرف الدين عبد النور