في توقف دام 4 أيام… السفينة الشراعية “CHAPLIN” التابعة للبحرية الإيطالية ترسو في ميناء وهران

7 أغسطس، 2023
في توقف دام 4 أيام... السفينة الشراعية "CHAPLIN" التابعة للبحرية الإيطالية ترسو في ميناء وهران

رست في الفاتح من أوت الجاري، بميناء وهران، السفينة الشراعية “CHAPLIN” التابعة للبحرية الإيطالية في توقف دام أربعة أيام، و هذا في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الإيطالي، حسب ما اورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و على هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة إلى اللواء قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يضيف البيان.

كما قام الوفد الإيطالي بجولة سياحية إلى مدينة وهران، و بالتحديد، موقع سانتاكروز، والمتحف الوطني “الشهيد أحمد زبانة”، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

7 أغسطس، 2023

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