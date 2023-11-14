في اليوم الثاني من زيارته إلى الصين: الفريق أول السعيد شنڤريحة يزور مركز رواد الفضاء ببكين

في اليوم الثاني من زيارته إلى الصين: الفريق أول السعيد شنڤريحة يزور مركز رواد الفضاء ببكين

قام الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي امس، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بزيارة إلى مركز رواد الفضاء بالعاصمة بكين، أين اطلع على القدرات التقنية واللوجستية لهذا المركز بما في ذلك الوسائل المستخدمة في عمل رواد الفضاء، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

طاف الفريق أول برواق العرض الذي يضم أبرز مراحل تطور وكالة الفضاء الصينية، وأهم المنتجات التكنولوجية التي تقدمها مختلف الشركات والأكاديميات في الصين من أجل تطوير العمل في مجال الفضاء والاتصال عبر الساتل، يضيف البيان.

عقد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمبنى مجمع أليت (ALIT) للصناعات الفضائية والعسكرية لقاء جمعه بمسؤولي المجمع حيث كانت للفريق أول كلمة نوّه فيها بالتطور الذي تشهده الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والصين مؤكدا على ضرورة مواصلة التعاون وتبادل الخبرات من أجل ترقية العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وختم البيان أن الفريق أول أخذ صورة تذكارية مع مسؤولي هذا المجمع.

ش.ن

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