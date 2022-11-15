في الذكرى 34 لإعلان قيام دولة فلسطين..البرلمان العربي يجدد دعمه الثابت للقضية الفلسطينية

15 نوفمبر، 2022

أكد البرلمان العربي دعمه التام والمتواصل للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 نصا وروحا وتسلسلا.

وشدد البرلمان في بيان له اليوم الثلاثاء , بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان قيام دولة فلسطين, على رفضه التام لأي مشاريع أو محاولات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، محذرا في الوقت ذاته من استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات ومصادرة وهدم بيوتهم واستمرار تنكر سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

كما جدد البرلمان العربي, دعمه الثابت والدائم للقضية الفلسطينية, باعتبارها القضية المركزية الأولى للشعب العربي, مشددا على مواصلة البرلمان جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يتمكن الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

فايزة س

15 نوفمبر، 2022

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