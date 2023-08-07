في اطار الوقوف على مجريات موسم الاصطياف…وزير السياحة يحل بولاية تيبازة في زيارة عمل و تفقد

في اطار الوقوف على مجريات موسم الاصطياف…وزير السياحة يحل بولاية تيبازة في زيارة عمل و تفقد

حل اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، بولاية تيبازة من أجل زيارة عمل وتفقد للولاية، و هذا في إطار الوقوف على مجريات موسم الاصطياف.

و استهل وزير السياحة مختار ديدوش زيارة العمل والتفقد، بمعاينة أشغال اعادة تهيئة فندق “سيزاري شرشال ” ، والذي بلغت نسبة تقدم الاشغال به 70٪؜ ، حيث امر الوزير القائمين على المشروع بضرورة تسريع وتيرة الانجاز وتسليم المشروع في اقرب الآجال ،نظرا لحاجة منطقة شرشال لهذه المنشأة الفندقية التاريخية.

كما قام مختار ديدوش، بالاشراف على التدشين الرسمي لفندق “بن عودة ” ببلدية شنوة ، حيث أن الفندق مصنف اربعة نجوم ويضم العديد من الخدمات السياحية والفندقية التي ساهمت في تعزيز الحظيرة الفندقية لولاية تيبازة وتوفير خيار جديد ذو معايير متطورة للسياح وزوار ولاية تيبازة.

ثالث محطة من زيارة العمل لوزير السياحة و الصناعة التقليدية إلى ولاية تيبازة، كانت ميناء تيبازة، أين تم زيارة معرض للحرفيين بمشاركة عارضين من عدة ولايات.

و في ختام زيارة العمل، اطّلع وزير السياحة مختار ديدوش مرفوقا بوالي ولاية تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة، على سير موسم الإصطياف بكل من المركب السياحي القرن الذهبي و القرية السياحية سات.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...