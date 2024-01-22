في اختتام أشغال قمة المجموعة ال 77 + الصين… ترحيب “بإعلان الجزائر” المعتمد بمناسبة الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة

شارك الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء اليوم، بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، في الجلسة الختامية لقمة الجنوب الثالثة لمجموعة ال 77 + الصين، التي ترأسها رئيس جمهورية أوغندا.

و تُوّجت أشغال القمة حسب بيان مصالح الوزير الأول، باعتماد وثيقة ختامية رحبت فيها الدول الأعضاء، في إطار تسريع تنمية النظم الإيكولوجية للمؤسسات الناشئة، “بإعلان الجزائر” المعتمد بمناسبة الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة، التي التأمت بالجزائر خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما أكدت الوثيقة الختامية للقمة على ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

في نفس السياق، عبّرت الدول الأعضاء عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني جرّاء حرب الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري التي يتعرض لها من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

هذا و قد ميّزت اشغال القمة كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، والتي دعا فيها إلى التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على الوحدة التفاوضية لدول الجنوب و التأكيد على أهمية إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي مع الدعوة إلى بناء تصور مشترك لمواجهة التحديات المناخية.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى إنشاء مركز امتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة في دول الجنوب.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...