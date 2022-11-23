في اجتماع عقد في ستراسبورغ.. المجموعة البرلمانية الأوروبية تتضامن مع الشعب الصحراوي *مسؤول صحراوي... الكرة الآن في مرمى أوروبا لتجنب مزيد من التصعيد في الصحراء الغربية

عقدت المجموعة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي إجتماعا برئاسة اندرياس شيدر ، بحضور وفد صحراوي يقوده السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي ، عضو الأمانة الوطنية أبي بشرايا البشير .

اللقاء الذي عقد على هامش الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي المنعقدة في مدينة ستراسبورغ في الفترة مابين 21 و 25 نوفمبر 2022 الجاري، حيث انتخاب آنا ميراندا من مجموعة الخضر نائبا ثانيا لرئيس المجموعة، وتناول الإجتماع تقييم المبادرات والأنشطة التي تم القيام بها خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى الاستماع لعرض مطول قدمه أبي بشرايا البشير حول آخر تطورات القضية الوطنية على المستويات الوطنية، الجهوية والدولية ، خاصة مايتعلق منها باستمرار الحرب في الصحراء الغربية وفشل مجلس الأمن الدولي مجددا في الاستجابة لدقة وخطورة الوضع على الأرض، هذا بالإضافة إلى مواصلة محاباة المغرب على حساب تنفيذ المأمورية الأصلية المتمثلة في تصفية الاستعمار من الإقليم، المسؤول الصحراوي، وبعد تثمين موقف الاتحاد الافريقي وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكد أن الكرة الآن في مرمى أوروبا أكثر من أي وقت مضى لتجنب مزيد من التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة حساسة بالنسبة للأمن الأوروبي وشمال أفريقيا.

وأغتنم الوفد الصحراوي الفرصة لتقديم دعوة إلى أعضاء المجموعه لحضور أشغال الندوة 46 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي المقرر عقدها يومي 2و3 ديسمبر 2022 ببرلين، والندوة البرلمانية التي سيعقدها البرلمان الألماني بالإضافة للدعوة إلى حضور اشغال المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو الذي سيعقد في 13 يناير القادم.

وفي نهاية الاجتماع اقرت المجموعة البرلمانية برنامج عمل للسنة القادمة يتضمن جملة من الانشطة والمبادرات والزيارات الميدانية. ويجري الوفد الصحراوي، المكون بالاضافة للمكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، الكنتي بلا، ممثل للجبهة مكلفا بمهمة في ممثلية الجبهة بأوروبا و بصيري مولاي الحسان عضو في ممثلية الجبهة بأوروبا، يجري العديد من اللقاءات مع أعضاء من البرلمان الاوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

فايزة.س

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