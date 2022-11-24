في اجتماع ترأسه صالح ڨوجيل: الأسئلة الشفوية والكتابية ومشروع ميزانية عام 2023 .. على طاولة مجلس الأمة

ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر و 08 ديسمبر 2022، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2023.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الامة أنه انعقد اليوم اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني ، وتم خلاله استعراض جدول أعمال الاجتماع.

وأوضح البيان انه تقرّر إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2023، بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظهر الإثنين 28 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع.

وتابع البيان قائلا أنه قد تقرر استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح يوم الإثنين 28 نوفمبر بتقديم والمصادقة دون مناقشة على قانون المالية التكميلي لسنة 2022؛ على أن يتم إبداء الرأي بشأنه في ذات الجلسة مباشرة حين الفراغ من التقرير الذي تقدّمه اللجنة المختصة بخصوص الموضوع..

وقال البيان أيضا ان جلسة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر فستخصص لتقديم ومناقشة نصّ القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي على أن يتم الردّ من طرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. في حين ستُخصّص جلسة يوم الأربعاء 30 نوفمبر لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية… يكون متبوعاً بردّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على تدخلات وانشغالات السيدات والسادة أعضاء المجلس. يضيف البيان .

وتابع البيان الصادر عن مجلس الامة أن الجلسة العامة ليوم الخميس صباحاً فستخصص للتصويت على نصّ القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي جانب نص القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ في حين سيتمحور التصويت الثالث على نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.من جهة اخرى و فيما يخصّ البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، قال البيان الإعلامي الصادر عن مجلس الامة انه قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة ستة أسئلة شفوية وستة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.. كما قرّر مكتب المجلس، وبالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية، يوم الخميس الأول ديسمبر 2022، حسب البيان .

يشار الى أنه بعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وانتهى بيان مجلس الأمة بالتأكيد على تجديد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، توجيهاته إلى المصالح المعنية بالمجلس بضرورة الشروع بصفة آنية حين الانتهاء من أجندة عمل المجلس التشريعية في غضون الأسبوعين المقبلين، في تجسيد وبرمجة نشاطات اللجان الدائمة لمجلس الأمة في إطار ممارسة مهامها الرقابية .

فايزة .س

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