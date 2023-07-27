في اتصال هاتفي مع عميد مسجد باريس … الرئيس تبون يثمن الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة الدينية

في اتصال هاتفي مع عميد مسجد باريس … الرئيس تبون يثمن الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة الدينية

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي، مع عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز، الجهود المبذولة من قبل هذه المؤسسة الدينية العريقة، حسب ما كشفه بيان رئاسة الجمهورية.

كما أشاد الرئيس تبون بنجاح المسجد في إرسال 900 طفل من أبناء الجالية الوطنية، إلى مخيمات صيفية بالجزائر، مما سيسمح لأطفال الجالية الذين يعيشون بفرنسا، باكتشاف الثراء التاريخي والوطني بالجزائر، يضيف المصدر.

وعبّر رئيس الجمهورية، عن دعمه التام لعميد مسجد باريس، داعيا إياه إلى مضاعفة مثل هذه المبادرات تجاه الشباب الجزائري ، من أجل خلق بيئة تناسق بين الجزائر وفرنسا، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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