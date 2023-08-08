في إطار مشاركته في أشغال القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن… الطيب زيتوني ينقل تحيات الرئيس تبون لنظيره الأوغندي

إستُقبل اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، من قبل رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني، و هذا في إطار مشاركته في أشغال القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن، بتكليف من الرئيس تبون، حسب ما اورده بيان وزارة التجارة.

وخلال استقباله ، نقل الوزير الطيب زيتوني تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني، يضيف البيان.

وتناول اللقاء، تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية أوغندا إلى الجزائر، والتي توجت بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم في عدة قطاعات، يفيد بيان الوزارة.

وفي هذا السياق ، استعرض الوزير خلال اللقاء، المواد التي ستشمل المبادلات التجارية بين البلدين في اطار تشجيع التجارة البينية بين الجزائر أوغندا، حسب المصدر ذاته.

من جانبه، أكد الرئيس يوويري موسيفيني، تطلعه لتكثيف التواصل والعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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