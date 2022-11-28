في إطار تفعيل اتفاقات التعاون الاقتصادي: رئيسة الحكومة التونسية تزور الجزائر

28 نوفمبر، 2022
رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في الجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، لدى وصولها إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومًا واحدًا.

وحضر مراسم الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي.

وتعدّ زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر، هي الثانية لها خلال عام. وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاقات تعاون اقتصادي في مجالات التجارة والمعابر الحدودية والطاقة.

وتلتقي بودن خلال زيارتها بالوزارة الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اجتماع لبحث التعاون المشترك، ومناقشة آليات التعاون البيني، والمشاريع المشتركة في مجالات، الطاقة والتجارة والسياحة، تتويجا لاجتماعات قطاعية عقدت منذ شهر اوت الماضي، تناولت قضايا الطاقة والسياحة والتجارة والتعاون الجمركي والعمل.

ويتوقع أن يستقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وتسلمه رسالة من الرئيس قيس سعيّد، وتأتي زيارة بودن بعد يومين من زيارة خاطفة قام بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى تونس، نقل خلالها إلى الرئيس قيس سعيّد رسالة من الرئيس تبون .

فايزة .س

28 نوفمبر، 2022

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