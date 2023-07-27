في إطار التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل … عبد النور رابحي يتفقد مشاريع بيداغوجية بالعاصمة

27 يوليو، 2023
في إطار التحضير الجيد للدخول الجامعي المقبل ... عبد النور رابحي يتفقد مشاريع بيداغوجية بالعاصمة
والي العاصمة عبد النور رابحي

قام والي ولاية الجزائر،  محمد عبد النور رابحي، بزيارة عمل وتفقد لمشروع إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله الذي بلغت نسبة الانجاز 90% ، و الذي يتربع على مساحة تقدر ب 78 هكتار، حيث يتضمن إنجاز 20 ألف مقعد بيداغوجي مرفق بمدرج ومكتبة بسعة 1000 مقعد لكل منهما و11 ألف سرير، بالإضافة إلى مبنى لعمادة الجامعة، مخابر للبحث والقرية الجامعية التي تضم مطعمين بقدرة استيعاب تصل إلى750 وجبة، ومحطة للخدمات والصيانة مع محلات تجارية متعددة الاحتياجات، حسب ما كشفه بيان ولاية الجزائر.

بعدها تنقل الوالي إلى معاينة مشروع إنجاز 1200 مقعد بيداغوجي بجامعة دالي إبراهيم، المتضمن 3 مدرجات، مكتبة، وأقسام للدراسة، حيث بلغت نسبة الانجاز 90%، حيث يتوقع استلامه خلال الدخول الجامعي القادم، يضيف البيان.

هذا و أسدى والي العاصمة خلال زيارته للمشروعين تعليمات صارمة تمثلت في، ضرورة تسليم المشروعين وفق الآجال المحددة، والرفع من وتيرة العمل واتباع نظام التناوب 3×8، و كذا الإسراع في وتيرة إنجاز المشروعين، لاستيلامهما في أقرب الآجال، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

27 يوليو، 2023

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