في إطار اتفاقيّة شراكة بين أريدُ والمجلس الأعلى للّغة العربيّة… لقاء تقييمي لحالة تطوّر مشروع أوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ

3 أغسطس، 2023

تمّ أمس الأربعاء، بمقرّ اريدُ بأولاد فايت بالجزائر العاصمة، تنظيم لقاء تقييميا لمدى تقدّم أشغال مشروع أوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ، بحضور كل من رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، البروفيسور صالح بلعيد والمدير العام لـ (اريد)، روني طعمه، وكذا الإطارات المسيّرة لمؤسّسة (اريد)، وهذا في إطار تنفيذ عقد الشّراكة الذي أبرمه كل من (اريد) والمجلس الأعلى للّغة العربيّة شهر أفريل 2022، و المتضمّن تمويل (اريد) لمشروع أوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ، حسب ما أفادت به الشركة.

المشروع الأول من نوعه في العالم

و قدّمت إطارات المجلس الأعلى للّغة العربيّة المكلفة بهذا المشروع الرقمي، تقريرا مرحليا حول تطوّر مشروع أوّل معجم عربي شابكيّ مرئيّ، وذلك بعد مرور سنتين من انطلاقه، و هو الأوّل من نوعه في العالم.

و يُعدّ المعجم العربيّ الشابكيّ المرئيّ منصّة واب تستخدم بشكل أساسيّ محتوى مرئيّ وصوتيّ لتوضيح معنى الكلمات، حيث أن هذه الأداة الرّقميّة منظّمة حسب الموضوع، مما يسهّل عمليّة البحث عن المصطلحات.

واستنادً على مبدأ عرض الكلمة نفسها، دون البحث عنها من خلال تقديمها في سياق استخدامها الفعليّ، يتيح المعجم العربيّ الشابكيّ المرئيّ، بالإضافة إلى الصّورة التّوضيحيّة للكلمة التي تمّ البحث عنها تهجيتها ونطقها باستخدام الألفبائيّة الصّوتيّة العالميّة (IPA).

سياسة أريد لتشجيع الرقمنة والمبادرات التكنولوجية

وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتّفاقيّة المبرمة بين (اريد) والمجلس الأعلى للّغة العربيّة تندرج في إطار سياسة مؤسّسة (أريدُ) الموجّهة لتشجيع الرّقمنة في الجزائر.

كما تكرّس هذه الشّراكة أيضًا تعزيز المهارات الوطنيّة الموضوعة في خدمة تعزيز اللّغة العربيّة بمختلف أشكالها التّكنولوجيّة لاسيما الرّقميّة منها.

و بصفتها الشّريك الرّسميّ لأوّل معجم عربيّ شابكيّ مرئيّ، تعتزم (أريدُ) تشجيع جميع المبادرات التّكنولوجيّة التي تسلّط الضّوء على الإمكانات الابتكاريّة للجزائريين.

شرف الدين عبد النور

 

3 أغسطس، 2023

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