في أعقاب اختتام ندوة وهران.. الجزائر وكينيا تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع نظيره الكيني ، سبل تعزيز التعاون الثنائي ، مؤكدين التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.

عقد اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة عمل موسعة مع نظيره من جمهورية كينيا الصديقة، الفرد موتوا، الذي ترأس وفد بلاده المشارك في أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا المنعقدة بمدينة وهران، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

وبعد الإعراب عن الارتياح للمستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين في ظل أواصر التضامن التاريخية التي تربطهما وما يوليه رئيسا البلدين من أهمية لهذه العلاقة الاستراتيجية، تناول الوزيران بشكل مستفيض أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وآفاق تطويره خاصة في مجالات التكوين والنقل الجوي والطاقة ورفع مستوى التبادل التجاري، وذلك من خلال ضبط أجندة الاستحقاقات الثنائية خلال السنة المقبلة، يضيف البيان.

كما سجل الطرفان ارتياحهما الكبير لمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية والاقليمية، مؤكدين على تمسكهما الراسخ بمبادئ وأهداف الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي وميثاق الأمم المتحدة، حسب المصدر ذاته

ف.س