فيما عيّن عمار بلاني سفيرا للجزائر لدى تركيا : أحمد عطاف يشرف على مراسيم تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة

أشرف اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمقر الوزارة وبحضور إطاراتها وموظفيها، على مراسيم تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة لوناس مقرمان، خلفا لعمار بلاني، الذي تم تعيينه سفيرا للجزائر لدى جمهورية تركيا، وهذا في إطار الحركة الدبلوماسية التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان وزارة الخارجية.

ونوّه الوزير بهذه المناسبة حسب ذات المصدر، بالجهود التي بذلها عمار بلاني وتفانيه خلال فترة توليه المنصب في العمل من أجل تعزيز أداء وفعالية الجهاز الدبلوماسي للجزائر، متمنيا له التوفيق في المهام الجديدة الموكلة إليه، كما أثنى في ذات السياق على كفاءة الأمين العام الجديد للوزارة، لوناس مقرمان وعلى مساره المهني الذي يؤهله لمواصلة جهود سلفه واستكمال مسيرة تنفيذ الأهداف المسطرة من لدن رئيس الجمهورية بصفته مؤسسة صنع القرار السياسي الخارجي.

كما اغتنم أحمد عطاف هذه المناسبة للإشادة بتجدد حيوية وفعالية الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، وبما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد تعزيز مكانة الجزائر ودورها في مختلف فضاءات انتمائها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها عملا بتعليمات الرئيس وتجسيدا للرؤية الاستراتيجية الذي تضمنها برنامجه الهادف إلى تحقيق “سياسة خارجية نشطة واستباقية” تصون القيم والـمبادئ الثابتة التي صقلت هويتها، وتتعامل بكل صرامة وفعالية مع الظروف الاقليمية والدولية التي تعترض مسارها.

ودعا الوزير في الختام، إطارات وموظفي الوزارة للمواصلة على النهج الذي أرساه رئيس الجمهورية، بصفته صانع السياسة الخارجية والمشرف الأول على تنفيذها، مشددا على ضرورة تجند الجميع بصفة دائمة لتقديم المزيد بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية وإعلاء كلمة الجزائر بين الأمم، لا سيما وأن الجزائر تتأهب للانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور

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