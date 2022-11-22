فيما تهدف إلى خلق شكل جديد للشراكة بين جمعيات البحر المتوسط..الجزائر تسعى لتكون موردا مهما للطاقة الكهروبائية

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أن سوق الطاقة الكهربائية يشهد تزايدا كبيرا من حيث الطلب، نتيجة الإنتعاش الإقتصادي الذي تبع جائحة كورونا، كما أوضح أن الجزالر تسعى لتكون مورا مهما للطاقة الكهربائية، بالنظر لما تزخر به من إمكانيات وخبرات في هذا المجال.

وأضاف عجال خلال كلمة له في المؤتمر المشترك للربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للإنتقال الطاقوي أن البشرية تواجه تداعيات التغيرات المناخية مما دفع بالحكومات إلى التفكير في تسريع وتيرة الإنتقال الطاقوي. والتنويع في مصادر إمدادات الطاقات، تماشيا مع الإتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية المناخ من حيث تخفيض إنبعاثات الكربون الذي بات يهدد الكرة الأرضية من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة.

كما أشار عجال إلى أن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز” المتعامل التاريخي في مجال إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء في الجزائر، تسعى إلى خلق شكل جديد للشراكة بين هذه الجمعيات. موضحا ان الهدف يكمن في العمل سويا والمضي قدما في اتجاه تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خدمة للمصلحة المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف عجال، أن المؤتمر يعتبر خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المختصين والمتعاملين في مجال الأنظمة الكهربائية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار عجال إلى أن الإهتمام الذي توليه السلطات العليا في الجزائر والدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في دعم برنامج الانتقال الطاقوي لضمان وتعزيز الامن الطاقوي في منطقة البحر الابيض المتوسط حيث تعتبر الجزائر رائدة في إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بما تزخر به من إمكانيات وخبرات في هذا المجال، وهو ما يؤهلها للسعي إلى أن تكون موردا مهما للطاقة لدول المنطقة.

فايزة .س

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