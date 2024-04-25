فيصل بن طالب يُسدي تعليمات لاطارات قطاع الضمان الاجتماعي لمضاعفة الجهد للتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين

أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب تعليمات صارمة من تسمسيلت إلى إطارات قطاع الضمان الاجتماعي بضرورة مضاعفة الجهد للتكفل الأنجع بانشغالات المواطنين التي لا تقبل التهاون ولا التقصير.

وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب قد قام ، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، أفاد بيان للوزارة أنّها تندرج في إطار الوقوف ميدانيا على مدى تجسيد الهيئات تحت الوصاية لتعليمات الوزارة المنبثقة عن توجيهات رئيس الجمهورية لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.

واستمع الوزير، خلال زيارته، لعرض حول واقع التشغيل إضافة إلى نشاطات الهيئات تحت الوصاية بولاية تيسمسيلت الى جانب عرض قدمه مندوب وسيط الجمهورية حول البوابة الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين نوه من خلاله بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الهيئات تحت وصاية وزارة العمل في مجال التكفل بانشغالات المواطنين.

كما قام وزير العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي فيصل بن طالب رفقة والي ولاية تيسمسيلت بوزايد فتحي بتوزيع مقررات الاستفادة من الإعانات غير القابلة للاسترداد في إطار اعانة البناء الريفي من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لعدد من المواطنين بمقر الولاية.

ودشّن الوزير بن طالب رفقة الوالي بوزايد وبحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية المقرَ الجديد لملحقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. كما اطّلع الوزير على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على سير عملية التحول الرقمي والخدمات التي تقدمها الوكالة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، وفي آخر محطة من الزيارة التفقدية أشرف الوزير على تسليم الأجهزة الطبية لعدد من المتقاعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار خدمة المساعدة الاجتماعية.

وأكد الوزير، في ختام زيارته التفقدية، لوسائل الاعلام أن الزيارة التفقدية لهاته الولاية جاءت لتجسيد التزام الدولة خلال شهر ديسمبر المنصرم بمنح إعانات مالية غير قابلة للاسترداد لإعانة السكن الريفي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، أين تمّ اطلاق منصة رقمية سمحت بالتسجيلات للاستفادة من هذه المنحة بتاريخ 02 جانفي 2024 ، ليتمّ اليوم الشروع في تسليم مقررات الإعانة ،مؤكدا إلى أن تجسيد هذا الالتزام يضاف إلى جملة المكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين.

ش.ن