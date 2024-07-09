فيصل بن طالب يلتقي رئيس منظّمة الوحدة النقابية الإفريقية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب اليوم الثلاثاء، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، فرنسيس اطوالي، وهذا بحضور اعمر تاقجوت الأمين العام للاتحاد العام للعمال ،الجزائريين وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية.

وأفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات الدورية التي يجريها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع الهيئات النقابية الجهوية والدولية للتباحث حول المسائل المتعلقة بالمجال النقابي والتطرق إلى سبل التعاون على المستوى الإفريقي والمحلي.

وأضاف البيان أنّ اللقاء شكّل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، أين عرض الوزير تجربة الجزائر والجهود التي تبذلها في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي والتقدم المحرز في مجال ممارسة العمل النقابي.

كما تطرق بن طالب إلى الزيادات التي عرفتها الأجور إضافة إلى تثمين معاشات ومنح التقاعد، فضلا عن استفادة مليوني شاب جزائري من منحة البطالة.

وأورد ذات البيان أنّ فرنسيس أطوالي أثنى على نجاح الجزائر في تنظيم المؤتمر الثاني عشر للمنظمة، مثمنا التجربة الرائدة للجزائر في مجال الحوار الاجتماعي، والعمل النقابي، مشيدا بقيم الجزائر التاريخية الثابتة تجاه عمال وشعوب إفريقيا والدور الذي تلعبه في القارة ودعمها لمبادئ الوحدة والتعاون والتنمية.

كما أشار بيان وزارة العمل إلى أن الجزائر تتولى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية ممثلة في أرزقي مزهود والتي استضافت المؤتمر الـ12 للمنظمة خلال سنة 2023 ، تحت شعار تعزيز دور النقابة لمواجهة تحول العمل والتحديات الجديدة في افريقيا

وتشكل منظمة الوحدة النقابية الإفريقية فضاء نقابيا افريقيا وقوة اقتراح بالنسبة للسياسات العامة المتعلقة بعالم الشغل والممارسة النقابية، كما تعمل على التنسيق بين المنظمات النقابية الإفريقية والرقي بالممارسة النقابية طبقا لمواثيق المنظمة الدولية للعمل، يختم بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

كوثر غريبي