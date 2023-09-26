فيصل بن طالب في زيارة عمل إلى تيارت

فيصل بن طالب في زيارة عمل إلى تيارت

زار صباح اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ولاية تيارت في إطار زيارة عمل تهدف إلى تفقد ومراقبة الأوضاع العملية والاجتماعية في الولاية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى ولاية تيارت والي الولاية، علي بوقرة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، الوكال بخيرة، بالإضافة إلى نواب الغرفتين البرلمانيتين عن الولاية والسلطات المحلية والأمنية.

وفي إطار الزيارة، عُقد لقاء مع المنتخبين المحليين ونواب البرلمان الذين تم خلاله مناقشة واقع قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ولاية تيارت.

قام الوزير بزيارة مكتبة جامعة ابن خلدون، أين استمع إلى عرض حول حصيلة نشاطات قطاع التشغيل في الولاية. وفي خطوة هامة، أصدر الوزير تعليمة بإلغاء عروض العمل التي تجاوزت أجلها ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها، بهدف تمكين طالبي الشغل من الاستفادة الفعلية من فرص العمل.

كما تم تسليم مقررات ومحاضر تنصيب لمستفيدين في إطار جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وفي الأخير، قام الوزير بتفقد مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد واطلع على الخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق. وأكد على أهمية تقليص آجال معالجة ملفات التقاعد لتسهيل الإجراءات للمواطنين.

خديجة مقداد

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