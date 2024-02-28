فيديو/ شرشال نيوز تُشارك الشعب الصحراوي الذكرى الـ48 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية

28 فبراير، 2024

حضرت شرشال نيوز أجواء إحياء الشعب الصحراوي الذكرى الـ 48 للإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية بمخيمات اللاجئين بتندوف، ورصدت آراء بعض المواطنين الصحراويين المُصرين على الصمود تحت الاستقلال وتحرير أراضيهم من المحتل المغربي.

كما رصدت أيضا آراء بعض الأجانب من مختلف الدول الذين شاركوا الشعب الصحراوي إحياء الذكرى، بمناسبة تواجدهم في الصحراء الغربية من أجل مشاركتهم في مارطون الصحراء 2024، كشكل من أشكال التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

موفد شرشال نيوز إلى الصحراء الغربية محمد حسام مروش

28 فبراير، 2024

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