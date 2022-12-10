فيديو/ النائب جمال أوزغلة يرافع في المجلس الشعبي الوطني لصالح عمال الصيد البحري

طالب بإصدار قانون أساسي خاص بعمال البحر

10 ديسمبر، 2022

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تيبازة، جمال أوزغلة، من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية  إصدار قانون أساسي خاص بعمال البحر، وتصنيف مهنة الصيد البحري ضمن المهن الشاقة.

وناشد جمال أوزغلة في سؤال شفوي طرحه على وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في جلسة علنية  بالمبادرة  لدراسة موضوع عمال البحر مع مختلف الوزارات المعنية والأسلاك المشتركة

وعرض النائب عن ولاية تيبازة في جلسة المجلس الشعبي الوطني الوضعية الصعبة التي يعيشها الصيادون نتيجة سوء الأحوال الجوية ونقص المنتوج.

كما قال ذات المتدخّل أنّ غالبية الصيادين يجدون أنفسهم طريحي الفراش يتخبّطون في مختلف الأمراض بعد إحالتهم على التقاعد بمنحة لا تتعدّى 20 ألف دينار بعد صراع مع الأمواج لمدّة قد تصل إلى 40 سنة.

وأضاف النائب أوزغلة، رغم كل هذه المعاناة التي يتلقونها في أداء عملهم وأخرى أكثر مرارة والتي تتمثّل في أنّهم يمارسون وظيفة دون مقابل في الكثير من الأحيان، بعد قضاء ليال طوال في البحر وفي أيام متتالية قد تصل إلى أشهر عدّة يعودون خائبين دون أي منتوج وبالتالي دون أي مدخول لعائلاتهم. ما يجعل ممتهني الصيد البحري يلقّبون بعمال برتبة بطال، على حدّ تعبير المتدخّل البرلماني.

واعتبر جمال أوزغلة أنّ إعداد قانون أساسي خاص بهذه الفئة، وتصنيف مهنة الصيد البحري ضمن المهن الشاقة، سيضمن لمنتسبي هذه المهنة الحدّ الأدنى من العيش الكريم.

ش.ن

10 ديسمبر، 2022

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