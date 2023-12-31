فيديو/المقدّم بزيو عبد القادر: “قيادة الدرك الوطني سطّرت مخططا أمنيا وقائيا خاصا عبر كلّ ربوع الوطن”

أفاد رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم بزيو عبد القادر، أنّ قيادة الدرك الوطني، سطّرت مخططا أمنيا وقائيا خاصا، لمناسبة الإحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة الموافق للفاتح جانفي 2024، والتي تتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية، يشمل كلّ ربوع الوطن من خلال التواجد الميداني لوحدات الدرك الوطني، خاصة على شبكات الطرقات التي تقع ضمن اختصاص الدرك الوطني من أجل تنظيم حركة المرور وجعلها أكثر انسيابية، تزامنا مع إطلاق قيادة الدرك الوطني لحملة تحسيسية توعيوية لفائدة مستعملي الطريق من أجل تجنّب الوقوع في حوادث المرور.

كما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، خاص بالمناسبة، أن احتفالات رأس السنة ستعرف خلالها المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية عبر كامل التراب الوطني وخاصة الجنوب الكبير إقبالا معتبرا للمواطنين الجزائريين والسواح الأجانب، وحركة تنقلات كثيفة للأشخاص والمركبات عبر مختلف طرق المواصلات.

من أجل ذلك، يضيف البيان، أنّ قيادة الدرك الوطني سطّرت مخططا أمنيا وقائيا خاصا لهذه المناسبة وهذا بتجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية والذي يهدف إلى تأمين الأشخاص والممتلكات وطرق المواصلات من خلال الإنتشار الواسع للوحدات عبر التراب الوطني، ويندرج هذا المخطط في إطار التشكيل الموضوع والإجراءات المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني والتي تضمن على وجه الخصوص تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي وأمن الطرقات.

وعليه، فإن أماكن التجمع والتسلية، المناطق السياحية، الفنادق، محطات القطار والحافلات ستكون تحت مراقبة مستمرة، و من جهة أخرى، سيضمن التشكيل الموضوع، سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات خاصة بمداخل التجمعات السكانية وضواحيها، وهذا عن طريق عمليات وقائية ترتكز على تحسيس مستعملي الطريق فيما يخص إلزامية التقيد بقواعد السياقة السليمة، حسب ذات المصدر.

كما قامت، قيادة الدرك الوطني، في إطار العمل الجواري الهادف إلى تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، بوضع الرقم الأخضر 10.55 لطلب النجدة والإسعاف أوالتدخل عند الضرورة، وكذا صفحة “طريقي” على فايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات الآنية، بالإضافة إلى الـموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz»، يضيف بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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