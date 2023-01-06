فيديو/ اعترافات صادمة لأفراد شبكة إجرامية تحريضية تهدف إلى زعزعة أمن الدولة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعترافات مشتبه فيهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية تهدف إلى ضرب وزعزعة استقرار وأمن مؤسسات الدولة عن طريق التعامل مع الموقع الإلكتروني المعادي “Algérie part”.

و ذكر البيان بأن الأمر يتعلق باعترافات مصورة لعناصر هذه الشبكة الإجرامية التحريضية، حيث بلغ عدد الاشخاص الموقوفين عنها 16 شخص ينشطون تحت غطاء الموقع الإلكتروني “Algérie part”، من خلال فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير الإدارية، وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية، لإنجاح المخطط الأجنبي الذي يهدف بكل الطرق إلى المساس بمصلحة الجزائر”.

حورية.س

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