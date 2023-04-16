فيات تعلن عن تخفيضات لسياراتها في الجزائر

أعلن وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في الجزائر، في بيان رسمي، عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية لزبائنها.

وحسب نص البيان فقد عرفت علامة FIAT حماسا ملحوظا لدى الزبائن الجزائريين، وهو ماتجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر.

وبناء عليه قررت فيات منح الإمتياز لزبائنها. حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار على النحو التالي:

كما أفاد البيان أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، تعلن “FIAT” عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1). ،والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية.

وأوضح المصدر، أنه سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائنFIATالجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات علامة فيات في الجزائرفي 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت فيات أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف، مرحبة بهذه الإنطلاقة الإستثنائية وتلتزم بمواصلة عملها على الإستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.

ليديا كبيش

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