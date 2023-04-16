فيات تعلن عن تخفيضات لسياراتها في الجزائر

16 أبريل، 2023

أعلن وكيل العلامة الإيطالية “فيات” في الجزائر، في بيان رسمي، عن تخفيضات في أسعار المركبات السياحية والنفعية لزبائنها.

وحسب نص البيان فقد عرفت علامة FIAT حماسا ملحوظا لدى الزبائن الجزائريين، وهو ماتجلى في عدد قياسي يصل إلى 150 ألف زائر.

وبناء عليه قررت فيات منح الإمتياز لزبائنها. حيث ستشهد المركبات السياحية والنفعية تخفيضا في الأسعار على النحو التالي:

 

كما أفاد البيان أنه في إطار هذه الديناميكية الإيجابية، تعلن “FIAT” عن حصول مصانعها الأوروبية على علامة المنشأ “أوروبا” (EUR. 1). ،والتي تمنح حقّ الاستفادة من تعريفات جمركية امتيازية.

وأوضح المصدر، أنه سيستفيد من هذا الامتياز كافّة زبائنFIATالجزائر. بما في ذلك، بأثر رجعي، الزبائن الذين سبق وقدّموا طلبيات منذ بدء تسويق مركبات علامة فيات في الجزائرفي 21 مارس الفارط.

من جهتها أكدت فيات أنه وبرفقة شبكة التوزيع التابعة لها، مجنّدة لتلبية متطلّبات العديد من الزبائن في أفضل الظروف، مرحبة بهذه الإنطلاقة الإستثنائية وتلتزم بمواصلة عملها على الإستجابة للاحتياجات التنقلية لزبائنها.

ليديا كبيش

16 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

وزير العدل يعزي في وفاة وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف

1 فبراير، 2023

سويسرا تحذر من خطورة السفر إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

6 يونيو، 2021

وحدات البوليساريو تواصل هجماتها ضد مواقع الاحتلال المغربي لليوم 68 على التوالي

20 يناير، 2021

اعتماد خارطة تعرض تكوينات تتماشى وطبيعة كل منطقة

12 أبريل، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: