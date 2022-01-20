كشف اليوم الخميس المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، أن هناك اعداد هائلة من الاصابات بكورونا سجلت في المدارس سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وقال درار في حواى مع اذاعة قسنطينة:” أنه أصبح معلوما ان كل موجة تتبعها موجة عند الاطفال، مع عودة التلاميذ الى الدراسة بعد العطلة اخذ منحنى الاصابات بمتحور اوميكرون عند الأطفال عموديا و رهيبا”

وأوضح ذات المتحدث نفسه أن الفيروس عند الأطفال يمكث عشرة أيام أو أكثر، في حين يبقى عند الكبار من ثلاثة الى خمسة أيام، وهي مدة كافية من الحجر للشفاء منه، مبرزا أنه في تلك المدة 10 أيام تكون نسبة نقل الفيروس في المدارس و العائلات كبيرة في ظل غياب بروتوكول الوقاية.

وأضاف المدير العام لمعهد باستور قائلا أن:” في حدود ثلاثة اسابيع القادمة سنرى تاثير قرار تعليق الدراسة على منحنى الوباء بشكل ايجابي”، مشيرا إلى أن عدم وجود حالات أطفال مصابين في الانعاش و داخل المستشفيات لحد الساعة، سوى حالة واحدة بمستشفى “مصطفى باشا” و قد تماثل الطفل للشفاء.

وحسب نفس المسؤول فإن أن متحور اوميكرون سيتغلب على متحور الدلتا خلال العشرة ايام القادمة، وذلك وفقا للأرقام والاحصائيات، مشيرا إلى أن بؤر الوباء حاليا هي المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث تم تسجيل 300 اصابة في العاصمة، و 200 في وهران و 165 حالة في قسنطينة.

ليديا كبيش

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