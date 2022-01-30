فوزي درار: الجزائر تسجل إصابات بمتحور أوميكرون الجديد

كشف اليوم الأحد المدير العام لمعهد باستور، البروفيسور فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون، في الجزائر، أطلق عليها تسمية “بي إيه 2″ (BA2)، و”بي إيه 3” (BA3

وأوضح درار أن المؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر كانت توحي أن الموجة الرابعة ستكون خطيرة بسبب المتحور دلتا لكن لحسن الحظ المتحور أوميكرون هو الذي تغلب على منحنى دلتا بسبب سرعة انتشاره وهو ما تسبب في ظهور سلالة فرعية أطلق عليها تسمية “بي إيه 2″ (BA2)، و”بي إيه 3″ (BA3)”.

وأكد ذات المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، ان الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات ب “بي إيه 2” المتحور الجديد من أوميكرون، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية على غرار الدانمارك وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض البلدان الآسيوية.

كما طمأن مظير معهد باستور، بأن هذا الانتشار لا يدعوا إلى القلق لكن يدعوا إلى توخي الحذر واليقظة، مبرزا أن الأشخاص اللذين أصيبوا بأوميكرون مهددون بالإصابة ب”بي إيه 2″ لأن المناعة المكتسبة ضد الأميكرون لا تكفي ضد “بي إيه 2” وهذا لا يعني أنه أخطر لكنه سريع الإنتشار مقارنة بالأميكرون.

أما بخصوص عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجدي، فقال ذات المتحدث، أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

رمزي أحمد توميات

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