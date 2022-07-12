فورار يكشف سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا

12 يوليو، 2022

كشف اليوم الثلاثاء، المدير العام للوقاية بوزارة الصحة جمال فورار، أن الزيارات خلال عيد الأضحى المبارك، شكل أحد أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد فورار، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، أن السبب راجع أيضا إلى عدم احترام المواطنين للبروتوكول الصحي.

ومن جانبها قالت مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بباب الوادي، نادية جيلي، أن التلقيح لايزال متواصلا على مستوى كل الوحدات الصحية.

كما أكدت جيلي في حديث خضت به الاذاعة الوطنية، أن الأطقم الطبية على استعداد تام للتكفل بالمصابين ومعاينتهم على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية وقاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات.

ليديا كبيش

12 يوليو، 2022

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