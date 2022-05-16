قال المدير العام للوقاية وترقية الصحة، جمال فورار أنه :”على الرغم من تسجيل تحسن كبير في الوضعية الوبائية في الجزائر إلا أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا عبر العالم تجعل اليقظة واجبة”.

و أكد فورار، على أن حالة وباء كورونا قد تحسنت كثيرا في الجزائر ولم يتم تسجيل حالات وفاة منذ أيام، مشددا على أن هذه الوضعية لا تعني التخلي عن التدابير الوقائية اللازمة بسبب ظهور متحورات جديدة عبر العالم

وقال ذات المتحدث، أن :”هناك متحورات جديدة ظهرت عبر العالم وهذا يعني أن الفيروس مازال موجودا”، مبرزا أن خبراء المنظمة العالمية للصحة يعملون حاليا على دراسة تلك المتحورات الفيروسية.

كما دعا المدير العام للوقاية الى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية, لاسيما منها التباعد الجسدي و ارتداء القناع الواقي.

رمزي أحمد توميات

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