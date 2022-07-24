فورار: الجزائر تشهد رسميا دخول الموجة الخامسة لوباء كورونا

24 يوليو، 2022
كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، جمال فورار، أن الجزائر تشهد رسميا دخول الموجة الخامسة لوباء كورونا.
وأكد فورار في تصريحات اعلامية، أن المعركة ضد فيروس كورونا متواصلة، مع تحوره مجددا إلى “ب أ 5″،  داعيا المواطنين الى عدم الاستهزاء بالتدابير الوقائية.
وفي نفس السياق، حث ذات المتحدث، المواطنين على ضرورة مواصلة التلقيح الذي اعتبره الطريق الوحيد لتجنيب البلاد قوة الموجة الخامسة.
وقال عضو اللجنة:”مع عودة الوباء في العالم كله وفي الجزائر مؤخرا أين لم نسجل وفيات منذ 03 أشهر وتم تسجيل حالة وفاة امس مع ارتفاع عدد الاصابات”
وأضاف فورار بالقول: “اننا في الموجة الخامسة.. وهذا توقيت الموجات مثلما حدث مع الموجات السابقة.. نحن دخلنا الموجة الخامسة بشكل تدريجي”.
رمزي أحمد توميات
24 يوليو، 2022

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