فلسطين: ارتقاء 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة منذ بدء العدوان الصهيوني

22 أكتوبر، 2023
فلسطين: ارتقاء 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة منذ بدء العدوان الصهيوني

كشفت معطيات صادرة عن مستشفيات قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتقاء 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، و187 مسنا، و14245 مصابا، منذ بدء العدوان الصهيوني، حسب وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

وأشارت المعطيات حسب ذات المصدر، إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وارتكب الاحتلال الصهيوني، بحسب المعطيات، 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا أغلبهم جنوب غزة، كما أن الاحتلال ارتكب 574 مجزرة خلّفت 3600 شهيد وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

22 أكتوبر، 2023

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