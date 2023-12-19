فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة توقف شخصين وتحجز كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية متكوّنة من شخصين (ق.ع) البالغ من العمر 29 سنة، (ق.و) البالغ من العمر 31 سنة، يمتهنان المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة والمخدرات (كيف معالج).

وأورد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفصيلة مفادها وجود شخصين يقومان ببيع الأدوية المهلوسة والمخدرات أمام مدخل منزلهما بحي سيساوي ببلدية قسنطينة، استغلالا للمعلومة وبعدى استفاء كافة الإجراءات القانونية والأمنية وبعد أخذ إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية، تمّ التنقل إلى منزل المشتبه فيهما أين كانت عملية التفتيش إجابيه مع توقيف المشتبه فيه الأول، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عنه توقيف المشتبه فيه الثاني، مع حجز حوالي 1100 قرص مهلوس، كيف معالج 125غ ، هواتف نقالة، مبلغ مالي قدره 38 مليون سنتيم.

وختم بيان الدرك الوطني أنّه فور انتهاء التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما أمام الجهات القضائية المختصة.

ش.ن

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