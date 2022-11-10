فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في تنصيب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، وذلك بعد أن عقد جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وكشف موقع “إم تي في” عن نتائج الاقتراع التي تمثلت في :

44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ “لبنان الجديد”، 1 “لأجل لبنان” و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.

و يجدر الإشارة إلى ان النائب ملحم خلف اقترح سابقا عقد جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، حيث يرى إنه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين.

وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق لـ 17 نوفمبر الجاري، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.”.

و في ظل خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد

و يبقى تعذر الاتفاق على شخصية جامعة لرئاسة الجمورية اللبنانية ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في لبنان الذي يدعو إلى ضرورة التعجيل في تنصيب رئيس للبلاد.

حورية سعداوي

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