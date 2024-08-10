فريق كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر3 يتأهل إلى النهائي الكبير لمناظرة شباب منطقة التجارة الحرة الإفريقية

فاز فريق كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر3، في نهائي مجموعات تحدي مناظرة شباب منطقة التجارة الحرة الإفريقية، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي، متصدراً مجموعته أمام منافسة قوية من جامعة بوتسوانا.

وأثبت هذا الفريق الفتي الذي يدخل ضمن المجموعة الخاصة التي تدرس باللغة الانجليزية بالكلية تحت إشراف الأستاذ المدرب توات عثمان، عزيمته وصلابته من خلال الفوز بعدة تحديات، ليصبح بذلك ممثل الجزائر الوحيد الذي يتأهل إلى النهائي الكبير “Grand Final ” المزمع تنظيمه حضورياً في كينيا خلال شهر سبتمبر المقبل، و هذا على هامش ندوة شباب منطقة التجارة الحرة الإفريقية في دورتها الثانية.

شرف الدين عبد النور