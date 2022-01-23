فرض إجراءات وقائية مشدّدة على الوافدين من الخارج بالمطار الدولي 

أعلن المكلّف بالمراقبة الصحية عبر الحدود الطبيب مصطفى، عن فرض إجراءات وقائية مشدّدة بالمطار الدولي هواري بومدين، على المسافرين القادمين من الخارج.

وأوضح مصطفى في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا القرار جاء بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ،والتأكد من أن حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون كانت لمسافرين قادمين من الخارج.

وأضاف، أنه تم فرض إجراءات وقائية مشدّدة عبر المطارات ومنها المطار الدولي هواري بومدين، أين تم تجنيد أطقم طبية للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وحسب ذات المتحدث، فإن الوافدين من الخارج يخضعون لعدة إجراءات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، كقياس درجة الحرارة وإجراء إختبار الكشف عن كوفيد 19. كما تم تخصيص مخبر و طاقم مكوّن من 130 طبيبا للتكفل بالتحاليل الميكروبيولوجية “pcr” للمسافرين.

كما تم تخصيص قاعتين للمسافرين تضم الأولى 79 مكتبا، و الثانية 54 مكتبا، لأخذ العينات لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا، تظهر نتائجها في 5 دقائق. وفي حال تسجيل حالات إيجابية يتكفل الطاقم الطبي للمطار بتطبيق الإجراءات اللازمة.

ليديا كبيش

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