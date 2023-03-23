فرص هائلة تمنحها اتصالات الجزائر لزبائنها بمناسبة شهر رمضان المبارك

23 مارس، 2023

أطلقت اتصالات الجزائر عروضا ترويجية جديدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موجّهة لزبائن Idoom 4 GLTE و Idoom ADSL وذلك اعتبارا من هذا الخميس 23 مارس 2023.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ العرض الترويجي الأول موجّه للزبائن الخواص Idoom 4Glte الذين يمكنهم الاستفادة من الـ bonus طوال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح البيان انّه ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان، عند تعبئة اشتراكهم بقيمة 1500 دج، يستفيد الزبائن الخواص Idoom 4 GLTE، من 1000 جيغا، من حجم الانترنيت بدلا من 150 جيغا المعتادة، ويبقى هذا bonus صالحا إلى غاية 30 أفريل 2023.
كما يستفيد زبائن Idoom ADSL من bonus يصل إلى غاية 30 يوم أنترنت مهداة عند الانتقال إلى سرعة أنترنت أعلى.

تجدر الإشارة، يضيف بيان الشركة، إلى أن الـ bonus المهدى يتناقص يوميا مع مرور أيام رمضان وذلك اعتمادا على التاريخ الذي يتم فيه رفع سرعة الأنترنت. ففي حالة ما إذا قام الزبون برفع سرعة الأنترنت بين الأول والتاسع من شهر رمضان، فإنه يستفيد من 30 يوم أنترنت مهداة، في حين أنه يستفيد من 29 يوم أنترنت مهداة عند القيام برفع سرعة الأنترنت خلال اليوم العاشر من الشهر الفضيل، الخ.

وخلص بيان الشركة أنّه ولتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه العروض الترويجية، تبقى وكالاتنا التجارية مفتوحة من السبت إلى الخميس، من 08.30 سا إلى 17.00 سا بالمناطق الشمالية للوطن و من 07.30 سا إلى 15.30 سا بالنسبة للولايات الجنوبية للبلاد.
تغتنم المؤسسة هذه المناسبة لتتقدم بأحر التهاني لجميع المواطنين الجزائريين وتتنمى لهم رمضان كريم.
يمكنكم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذه العروض عبر موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

“رمضان كريم”

 

23 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 72  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

26 فبراير، 2022

 تعديل إجراء الحجر الصحي وتمديده لـ 15 يوم ابتداء من الغد

13 سبتمبر، 2021

أندلسي: أكثر 500 ألف تذكرة غير مستهلكة على عاتق الجوية الجزائرية

2 يونيو، 2021

الشروع في توزيع الشعير للمربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي

14 فبراير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: