فرص هائلة تمنحها اتصالات الجزائر لزبائنها بمناسبة شهر رمضان المبارك

أطلقت اتصالات الجزائر عروضا ترويجية جديدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موجّهة لزبائن Idoom 4 GLTE و Idoom ADSL وذلك اعتبارا من هذا الخميس 23 مارس 2023.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّ العرض الترويجي الأول موجّه للزبائن الخواص Idoom 4Glte الذين يمكنهم الاستفادة من الـ bonus طوال هذا الشهر الفضيل.

وأوضح البيان انّه ابتداء من اليوم الأول لشهر رمضان، عند تعبئة اشتراكهم بقيمة 1500 دج، يستفيد الزبائن الخواص Idoom 4 GLTE، من 1000 جيغا، من حجم الانترنيت بدلا من 150 جيغا المعتادة، ويبقى هذا bonus صالحا إلى غاية 30 أفريل 2023.

كما يستفيد زبائن Idoom ADSL من bonus يصل إلى غاية 30 يوم أنترنت مهداة عند الانتقال إلى سرعة أنترنت أعلى.

تجدر الإشارة، يضيف بيان الشركة، إلى أن الـ bonus المهدى يتناقص يوميا مع مرور أيام رمضان وذلك اعتمادا على التاريخ الذي يتم فيه رفع سرعة الأنترنت. ففي حالة ما إذا قام الزبون برفع سرعة الأنترنت بين الأول والتاسع من شهر رمضان، فإنه يستفيد من 30 يوم أنترنت مهداة، في حين أنه يستفيد من 29 يوم أنترنت مهداة عند القيام برفع سرعة الأنترنت خلال اليوم العاشر من الشهر الفضيل، الخ.

وخلص بيان الشركة أنّه ولتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه العروض الترويجية، تبقى وكالاتنا التجارية مفتوحة من السبت إلى الخميس، من 08.30 سا إلى 17.00 سا بالمناطق الشمالية للوطن و من 07.30 سا إلى 15.30 سا بالنسبة للولايات الجنوبية للبلاد.

تغتنم المؤسسة هذه المناسبة لتتقدم بأحر التهاني لجميع المواطنين الجزائريين وتتنمى لهم رمضان كريم.

يمكنكم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بهذه العروض عبر موقعنا الإلكتروني : www.algerietelecom.dz

“رمضان كريم”

معجب بهذه: إعجاب تحميل...